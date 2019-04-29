2019-04-29T19:06:45+03:00
Общество

В Калининграде перекроют ряд улиц для проведения велопробега

Виктор Сергеев
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..Фото: мэрия Калининграда
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В воскресенье, 12 мая, часть улиц в Калининграде будет закрыта для движения для проведения массового велопробега. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

С 10 часов до 10:30 часов будет временно закрыто движение транспорта на следующих участках:

- ДС «Янтарный» – ул. Согласия – ул. Елизаветинская – ул. Ген. Челнокова – ул. Б. Окружная – пр-кт Советский с выездом из г. Калининграда.

С 14 часов до 14:30 часов - пр-кт Советский (Чкаловский поворот) – ул. Б. Окружная – ул. Ген. Челнокова ул. Елизаветинская – ул. Согласия – ДС «Янтарный» с 14.00 до 14.30.

До начала велопробега будут установлены дорожные знаки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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