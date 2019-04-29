В Калининграде снова госпитализировали пациентов с признаками кори

СЕГОДНЯ 19:07 2019-04-29T19:07:54+03:00

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За минувшую неделю медики госпитализировали в инфекционные больницы Калининграда 5 заболевших с признаками кори. Среди заболевших четверо – дети. Об этом сообщает региональный Роспотребнадзор.

- По месту жительства, учебы организованы противоэпидемические мероприятия, в том числе иммунизация по эпидемическим показаниям, - отмечают специалисты ведомства. - Всего с начала года лабораторно подтверждено 12 случаев кори в Калининградской области. Диагностика по шести случаям продолжается.

Врачи напоминают: лучшая профилактика кори – прививка. До октября этого года проводится масштабная кампания по предупреждению очень заразного заболевания с тяжелыми последствиями. Взрослые и лети, если не прививались от кори, обращайтесь в поликлинику по месту прописки. Прививку сделают бесплатно!

ИСТОЧНИК KP.RU