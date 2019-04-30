День города Калининграда отпразднуют на территории стадиона на острове

СЕГОДНЯ 10:07 2019-04-30T10:13:03+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в этом году День города отметят 6 июля. Причем, торжества пройдут в новом месте. Об этом в эфире передачи «Говорит Калининград» на радио «Комсомольская правда» рассказала Анна Апполонова, заместитель главы администрации города.

- Мы задействуем территорию вокруг стадиона «Калининград». На самом стадионе это невозможно, мы испортим покрытие – там определенные требования для проведения игр, - говорит Анна Апплонова.

По ее словам, празднование Дня города у стадиона даст возможность большему количеству людей посетить мероприятия и Гала-концерт (он тоже пройдет на острове).

Говорит Калининград. 30 апреля 2019 года 00:00 00:00

- У Дома Советов, где прежде проводили концерты, были серьезные вопросы по безопасности. И фейерверк был ограничен водной гладью озера. Теперь таких проблем не будет. Будет возможность посмотреть фейерверк у большего числа калининградцев и гостей города, - говорит замглавы администрации Калининграда.

Кроме этого в мэрии продумывают дополнительные мероприятия для празднований, которые организуют не только в центре города, но и на окраинах.

При этом пешеходная зона останется в том же месте – на проспекте Мира.

- Главное для нас – сохранить традиции и приумножать их, - заключила Анна Аполонова.

ИСТОЧНИК KP.RU