Калининградец пытался провести 400 кг санкционки «для себя и семьи»

СЕГОДНЯ 10:12 2019-04-30T10:23:48+03:00

Изменить размер текста: A A

В пункте пропуска в Ммоново задержан калининградец, который пытался провести крупную партию санкционной продукции. Об этом сообщает пресс-служба областной таможни.

В ходе досмотра в микроавтобусе путешественника нашли 84 бутылки кефира общим весом 40 кг, 136 упаковок творога различных видов весом 49 кг, 102 упаковки сыров с плесенью весом 18 кг, 20 упаковок твердого сыра весом 61 кг, 130 упаковок колбасы и мясных изделий весом 82 кг, 108 тетрапакетов молока весом 115 кг и другую продукцию животного происхождения, которую он приобрел в Польше.

- Товары в количестве 699 упаковок общим весом более 416 килограммов признаны товарами, не являющимися для личного пользования, - заявили в пресс-службе таможни. - Водитель заявил, что везет исключительно для себя и для своей семьи.

На мужчину завели два административных дела.

ИСТОЧНИК KP.RU