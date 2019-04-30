2019-04-30T10:36:56+03:00
Общество

Промсвязьбанк провел уроки по финансовой грамотности в учебных заведениях Калининграда и области

29 апреля 2019 года - Промсвязьбанк в рамках V Всероссийской недели финансовой грамотности провел ряд уроков в учебных заведениях Калининграда и области
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Всероссийская неделя финансовой грамотности прошла при поддержке Министерства финансов РФ. В этом году Промсвязьбанк впервые принял участие в мероприятиях в качестве официального партнера. С 17 по 24 апреля банк провел 70 уроков в учебных заведениях по всей стране, 7 уроков было проведено в школах Калининграда и области. Сотрудники организовали познавательные лекции и финансовые игры для учеников старшей школы.

Повышение финансовой грамотности – один из приоритетов работы Промсвязьбанка. С 2018 года ПСБ в рамках соглашения с Минобороны России реализует программу повышения финансовой грамотности военнослужащих. ПСБ разработал курс лекций, интерактивных занятий, которые проводят специалисты банка.

"Сегодня технологические сервисы делают финансы максимально доступными в современной жизни, — говорит региональный директор Промсвязьбанка в Калининграде Андрей Кохан. — Одновременно появляются все более изощренные схемы мошенничества — компрометация карт, использование социальной инженерии и так далее. Поэтому очень важно знать основы грамотного пользования как своими сбережениями, так и сервисами. Мы как банк просто обязаны проводить подобные мероприятия, особенно с детьми".

Неделя финансовой грамотности — ежегодная серия бесплатных информационно-просветительских мероприятий. НФГ проходит в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». Основные цели Недели — способствование финансовому воспитанию российских граждан всех возрастов, ответственному пользованию финансовыми продуктами, закрепление навыков правильного управления личными сбережениями. В 2019 году география масштабной просветительской акции охватывает все регионы России – от Калининграда до Владивостока.

ПАО «Промсвязьбанк» Генеральная лицензия Банка России № 3251 реклама

ИСТОЧНИК KP.RU

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