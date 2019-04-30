2019-04-30T10:47:02+03:00
Звезды

Встреча с актрисой из Кении, фильм из Мексики: Что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в этот вторник

Александр КАТЕРУША
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Стайси Ваверу приехала в Калининград из Кении.Стайси Ваверу приехала в Калининград из Кении.Фото: Александр КАТЕРУША
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В Калининграде продолжается фестиваль «Край света. Запад» (бесплатные показы фильмов и мультиков в областном драмтеатре до 3 мая).

Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная. А еще внеконкурсная и анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино. Не пропустите!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ СЕГОДНЯ, 30 АПРЕЛЯ

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Ладушки», 0+;

12:00. «Супер Модо» (Германия-Кения), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c актрисой Стайси Ваверу;

14:00. «Знаешь мама, где я был?» (Россия), 12+;

16:00 Круглый стол. Киностудия «Калининградфильм» - будущее и реальность. БФУ имени Канта.

16:00. «Шторм: письма огня» (Нидерланды), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c актером Дейви Гомез;

19:00. «Горничная» (Мексика), 18+;

21:30. «В поисках Евы» (Германия), 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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