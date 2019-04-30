Встреча с актрисой из Кении, фильм из Мексики: Что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в этот вторник
В Калининграде продолжается фестиваль «Край света. Запад» (бесплатные показы фильмов и мультиков в областном драмтеатре до 3 мая).
Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная. А еще внеконкурсная и анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино. Не пропустите!
ЧТО ПОСМОТРЕТЬ СЕГОДНЯ, 30 АПРЕЛЯ
11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Ладушки», 0+;
12:00. «Супер Модо» (Германия-Кения), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c актрисой Стайси Ваверу;
14:00. «Знаешь мама, где я был?» (Россия), 12+;
16:00 Круглый стол. Киностудия «Калининградфильм» - будущее и реальность. БФУ имени Канта.
16:00. «Шторм: письма огня» (Нидерланды), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c актером Дейви Гомез;
19:00. «Горничная» (Мексика), 18+;
21:30. «В поисках Евы» (Германия), 18+
ИСТОЧНИК KP.RU