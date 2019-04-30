На Моспроспекте при строительстве дома нашли пять артиллерийских снарядов

СЕГОДНЯ 10:55 2019-04-30T10:55:17+03:00

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В Калининграде в понедельник обнаружили шесть боеприпасов времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

На строительной площадке на Московском пр. между домами 271 и 275 обнаружено пять 85-миллиметровых артиллерийских снарядов. Спустя несколько часов военные саперы вывезли опасные находки для дальнейшего уничтожения.

100-миллиметровый снаряд нашли в лесном массиве недалеко от улицы Алданской в поселке им.А.Космодемьянского. Его вывезут сегодня, отметили в пресс-службе мэрии Калининграда.

ИСТОЧНИК KP.RU