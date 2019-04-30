В Калининграде без электричества остались дома на 11-ти улицах

СЕГОДНЯ 11:01 2019-04-30T11:04:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Калининграде в течение дня не будет электричества в домах на 11-ти улицах. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

До 18 часов света не будет на ул. К. Маркса 25-27; пр-те Калинина 53-83а; ул. Мебельной 14-16; ул. Б. Хмельницкого 40-46, 84; ул. Ольштынской 30-58 и в пер. Ольштынском 1-9.

До 20 часов не будет электричества в Центральном районе на ул. Знойной 1-13; ул. Горького 16-44; ул. Госпитальной 20-26.

ИСТОЧНИК KP.RU