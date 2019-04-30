В Калининграде для сериала «Андреевский флаг» снимут сцену нападения пиратов на судно

СЕГОДНЯ 11:21 2019-04-30T11:22:02+03:00

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В Калининграде киношники продолжают снимать сериал про армию и Военно-Морской флот. В проекте «Андреевский флаг» по-максимуму задействуют горожан.

Как сообщают в группе «Съемки в кино в Калининграде» в ВК, на этот раз ищут несколько человек для съемок сцены захвата судна пиратами.

«Мы очень ищем афроамериканцев или арабов для интересной сцены захвата корабля пиратами (современными). Если у кого-нибудь есть такие знакомые, вы нам очень поможете!» - говорится в сообщении.

Съемки пройдут во вторник 30 апреля.

Сериал будут снимать в Калининграде все лето. Готовый фильм покажут по телевидению.

ИСТОЧНИК KP.RU