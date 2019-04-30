2019-04-30T12:13:05+03:00
История современности

Историк-мистик Сергей Трифонов: Еще один немецкий тайник находится под ступенями Кёнигсбергской биржи

По словам искателя сокровищ, он точно не знает, что спрятано между двумя каменными львами
Иван МАРКОВ
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На этой карте биржа отмечена четвертым номеромНа этой карте биржа отмечена четвертым номеромФото: Сергей ТРИФОНОВ
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Калиниyградский историк-мистик Сергей Трифонов, известный по своему проекту Кёнигсберг-13, заявил, что ему известно местоположение еще одного тайника, устроенного нацистами перед штурмом Кёнигсберга.

- Карту тайников мне прислал немецкий профессор Эберхард, когда я еще работал в обкоме партии, - заявил Трифонов. – На этой карте 11 отметок. По поводу одной из них немец сообщил мне некоторые подробности. Центр этого тайника находится ровно посередине 11-й ступени лестницы, ведущей ко входу Кёнигсбергской биржи, что как раз между двумя скульптурами львов.

По словам Трифонова, под ступенями находится бетонный бункер, вход в который расположен со стороны реки Преголи. Правда, что в этом бункере находится, историк пока не знает.

ИСТОЧНИК KP.RU

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