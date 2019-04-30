2019-04-30T12:17:21+03:00
Общество

Администрацию Черняховска оштрафовали на 200 тысяч за ямы и высокие люки

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Администрацию Черняховска оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.

Местные чиновники не предприняли мер по устранению помех для дорожного движения на улице Разина. В частности, дорожное полотно на улице имело выбоины, кроме этого, люки смотровых колодцев были завышены, а одна из решеток дождеприемника около дома №8 отклонена.

Суд оштрафовал администрацию на 200 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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