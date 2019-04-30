Администрацию Черняховска оштрафовали на 200 тысяч за ямы и высокие люки
.Фото: Иван МАРКОВ
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Администрацию Черняховска оштрафовали за ненадлежащее содержание дорог. Об этом сообщает пресс-служба городского суда.
Местные чиновники не предприняли мер по устранению помех для дорожного движения на улице Разина. В частности, дорожное полотно на улице имело выбоины, кроме этого, люки смотровых колодцев были завышены, а одна из решеток дождеприемника около дома №8 отклонена.
Суд оштрафовал администрацию на 200 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU