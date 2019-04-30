2019-04-30T12:34:32+03:00
Общество

Проект реконструкции домика Ловиса Коринта в Гвардейске прошел госэкспертизу

Виктор Сергеев
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..Фото: Иван МАРКОВ
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Проект реконструкции домика Лориса Коринта в Гвардейске получил положительное заключение госэкспертизы. Об этом на своей странице в «Фейсбук» написала редактор районной газеты «Наша жизнь» Оксана Теплова.

Напомним, в начале года местная администрация выделила миллион рублей на разработку проекта реконструкции памятника регионального значения. В техзадании власти потребовали, чтобы в проекте реконструкции необходимо максимально сохранить существующие конструктивные элементы объекта.

- Подрядчик должен учесть многофункциональные залы общей площадью 50 кв. м, зал для проведения мероприятий площадью 40 кв. м, летнюю остекленную веранду для проведения мероприятий, помещения для администрации музея площадью не менее 15 кв. м. и помещения для занятия художественным творчеством. Также на 1-м этаже должен быть предусмотрен гардероб и санузел дня посетителей (с учетом доступной среды). На территории рядом с домом должно быть предусмотрено благоустройство, - отмечалось в техзадании.

ИСТОЧНИК KP.RU

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