2019-04-30T12:42:38+03:00
Общество

Реконструкцией детской областной больницы в Калининграде займется компания из Светлогорска

Виктор Сергеев
Поделиться:
..Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
Изменить размер текста:

Региональные власти выбрали подрядчика реконструкции Детской областной больницы в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Единственным участником аукциона стала компания «Янтарьсервисбалтик» из Светлогорска. С ней будет заключен контракт на 962,6 млн рублей.

Масштабное строительство на месте бывшей медсанчасти № 1 нового корпуса детской больницы, состоящего из нескольких разноуровневых блоков, планируется завершить до конца 2021 года.

На первом этаже разместится приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями. На втором этаже запроектировано отделение сочетанной травмы на 16 коек, отделение травматологии и ортопедии на 38 коек. Третий этаж отводится под отделение хирургии на 45 коек. На четвертом этаже разместятся операционный блок на пять современных операционных, помещения реанимации и интенсивной терапии на 10 коек. Здание будет оборудовано тремя лифтами, оснащено новейшей аппаратурой.

Помимо этого, в больнице появится переходная галерея, которая соединит новый корпус с существующим пятиэтажным, а также отдельное здание патологоанатомического отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В течение года в Калининградской области высадят более 800 тысяч саженцев ценных пород деревьев
С начала года в Калининградской области оштрафовали 2832 пешехода-нарушителя
На ул. Суворова в тройном ДТП пострадал водитель «Рено»
Мэрия Калининграда опубликовала график отключений горячей воды
Калининградец стал жертвой мошенника при продаже коня
Проект реконструкции домика Ловиса Коринта в Гвардейске прошел госэкспертизу
Администрацию Черняховска оштрафовали на 200 тысяч за ямы и высокие люки
Историк-мистик Сергей Трифонов: Еще один немецкий тайник находится под ступенями Кёнигсбергской биржи
В Калининграде в ДТП пострадал 9-летний велосипедист
В Калининграде для сериала «Андреевский флаг» снимут сцену нападения пиратов на судно
В Калининграде без электричества остались дома на 11-ти улицах
В Калининграде обустроят сквер напротив «Королевских ворот»
На Моспроспекте при строительстве дома нашли пять артиллерийских снарядов
Встреча с актрисой из Кении, фильм из Мексики: Что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в этот вторник
Промсвязьбанк провел уроки по финансовой грамотности в учебных заведениях Калининграда и области
В Краснознаменском районе потушили лесной пожар
Калининградец пытался провести 400 кг санкционки «для себя и семьи»
День города Калининграда отпразднуют на территории стадиона на острове
В Калининграде ночью загорелся автомобиль BMW 5