Реконструкцией детской областной больницы в Калининграде займется компания из Светлогорска

СЕГОДНЯ 12:39 2019-04-30T12:42:38+03:00

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Региональные власти выбрали подрядчика реконструкции Детской областной больницы в Калининграде. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства.

Единственным участником аукциона стала компания «Янтарьсервисбалтик» из Светлогорска. С ней будет заключен контракт на 962,6 млн рублей.

Масштабное строительство на месте бывшей медсанчасти № 1 нового корпуса детской больницы, состоящего из нескольких разноуровневых блоков, планируется завершить до конца 2021 года.

На первом этаже разместится приемное отделение с экстренной травматологией и диагностическими помещениями. На втором этаже запроектировано отделение сочетанной травмы на 16 коек, отделение травматологии и ортопедии на 38 коек. Третий этаж отводится под отделение хирургии на 45 коек. На четвертом этаже разместятся операционный блок на пять современных операционных, помещения реанимации и интенсивной терапии на 10 коек. Здание будет оборудовано тремя лифтами, оснащено новейшей аппаратурой.

Помимо этого, в больнице появится переходная галерея, которая соединит новый корпус с существующим пятиэтажным, а также отдельное здание патологоанатомического отделения.

ИСТОЧНИК KP.RU