Калининградец стал жертвой мошенника при продаже коня

СЕГОДНЯ 13:21 2019-04-30T13:21:16+03:00

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В Правдинском районе полицейские раскрыли мошенничество при покупке коня. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Житель одного из поселков решил продать своего коня и разместил объявление. Практически сразу нашелся и покупатель, который пообещал передать 50 тысяч рублей позднее. Получив животное, покупатель перестал выходить на связь.

Сотрудники уголовного розыска установили личность злоумышленника и задержали его. Им оказался ранее не привлекавшийся к уголовной ответственности 34-летний местный житель.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество», новому коневладельцу грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU