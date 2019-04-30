Мэрия Калининграда опубликовала график отключений горячей воды

СЕГОДНЯ 13:36 2019-04-30T13:41:17+03:00

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После майских праздников МП «Калининградтеплосеть» начинает межсезонные работы по ремонту сетей, проверке и модернизации оборудования тепловых объектов. Как сообщает пресс-служба городской администрации, первая плановая остановка теплостанции в Калининграде произойдет с 15 по 28 мая, речь идет о РТС «Цепрусс».

С 22 мая по 4 июня будут ремонтироваться сети РТС «Красная» и РТС «Южная», с 13 по 26 июня – РТС «Балтийская» и котельная поселка Прибрежный, с 19 июня по 2 июля двухнедельная остановка ждёт РТС «Восточная» и 3 магистраль ТЭЦ-1.

С 10 по 23 июля на ремонте сети котельной поселка им. А. Космодемьянского, с 24 июля по 6 августа – РТС «Северная» и 1,2 магистрали ТЭЦ-1, с 31 июля по 13 августа – котельная ООО ТПК «Балтптицепром» и котельная поселка «Чкаловск», с 14 по 27 августа – ТЭЦ-2 и РТС «Горького, 166».

График остановок малых котельных и тепловых сетей от них:

Гагарина,50-52; 10.07.-23.07.

Киевская,141а; 07.08.-20.08.

Баженова,21; 04.09.-17.09.

Емельянова,47; 15.05.-28.05.

Дзержинского,147; 15.05.-28.05.

Советский проспект,103а; 15.05.-28.05.

Земнухова,6; 28.05.-12.06.

Емельянова,300а; 28.05.-10.06.

Красносельская,14; 13.06.-26.06.

Ал.Невского,90; 26.06.-09.07.

Колхозная,8а; 03.07.-16.07.

Суворова,137б; 04.07.-17.07.

Дзержинского,162в; 30.07.-12.08.

Бассейная,35а; 30.07.-12.08.

Чкалова,29; 13.08.-26.08.

Кропоткина,8-10; . 01.08.-14.08.

Чернышевского,51; 01.08.-14.08.

Емельянова,92(88); 15.05.-28.05.

Солнечногорская,59; 22.05.-04.06.

П.Морозова,115д; 22.05.-04.06.

Новикова,4-6; 22.05.-04.06.

Ал.Смелых,152а; 13.06.-26.06.

Летняя,50а; 13.06.-26.06.

П.Морозова,5б; 13.06.-26.06.

Можайская,30; 13.06.-26.06.

М.Гвардия,4; 26.06.-09.07.

М.Гвардия,19; 26.06.-09.07.

Ал.Невского,188; 26.06.-09.07.

Чувашская,4; 10.07.-23.07.

Гагарина,41-45; 10.07.-23.07.

Пр.Победы,199; 10.07.-23.07.

Емельянова,156б; 24.07.-06.08.

М.Борисово,19а; 24.07.-06.08.

П.Прегольский,25а; 07.08.-20.08.

ИСТОЧНИК KP.RU