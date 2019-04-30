С начала года в Калининградской области оштрафовали 2832 пешехода-нарушителя

СЕГОДНЯ 14:16 2019-04-30T14:20:32+03:00

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С начала года в Калининградской области к ответственности за нарушение Правил дорожного движения привлекли 2832 пешехода. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

В ГИБДД напоминают, что за переход проезжей части в неустановленном месте пешеходу грозит штраф в размере 500 рублей.

- При переходе проезжей части необходимо убедиться в безопасности маневра. Только когда перед пешеходным переходом транспортные средства остановятся, можно переходить дорогу, постоянно убеждаясь, что водитель вас видит и пропускает, - отметили в ГИБДД.

ИСТОЧНИК KP.RU