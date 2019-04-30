В течение года в Калининградской области высадят более 800 тысяч саженцев ценных пород деревьев

СЕГОДНЯ 14:32 2019-04-30T14:34:08+03:00

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В течение 2019 года в Калининградской области высадят более 800 тысяч саженцев ценных пород деревьев на площади 250 гектаров. Об этом «Комсомолке» сообщили в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

В области с начала года уже высажено более 150 тысяч деревьев.

- К 2024 году площадь восстановленных лесов должна быть равной площади вырубленных и погибших лесных насаждений. В 2018 году объем лесовосстановления уже превысил объем сплошных санитарных рубок, поскольку воспроизводство лесов проводилось, в том числе, на пустырях, прогалинах и гарях, отнесенных к лесокультурному фонду, - сообщил начальник Департамента лесного хозяйства и использования объектов животного мира Андрей Мокрушин.

ИСТОЧНИК KP.RU