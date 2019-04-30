В Советске двое уголовников украли надгробие с могилы

СЕГОДНЯ 15:00 2019-04-30T15:00:20+03:00

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В Советске полицейские раскрыли кражу надгробного памятника с могилы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

С заявлением о краже в полицию обратилась 61-летняя женщина. Участковые первым делом проверили пункты приема металла и отработали местных жителей, уже имевших проблемы с законом.

Вскоре полицейские вышли на двух ранее судимых горожан и задержали их.

- Злоумышленники дали признательные показания и пояснили, что надгробие сдали в пункт приема металла, деньгами распорядились по собственному усмотрению, - сообщили в полиции.

На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору», сейчас воров проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.

ИСТОЧНИК KP.RU