В Советске двое уголовников украли надгробие с могилы
В Советске полицейские раскрыли кражу надгробного памятника с могилы. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
С заявлением о краже в полицию обратилась 61-летняя женщина. Участковые первым делом проверили пункты приема металла и отработали местных жителей, уже имевших проблемы с законом.
Вскоре полицейские вышли на двух ранее судимых горожан и задержали их.
- Злоумышленники дали признательные показания и пояснили, что надгробие сдали в пункт приема металла, деньгами распорядились по собственному усмотрению, - сообщили в полиции.
На них завели уголовное дело по статье «Кража, совершённая группой лиц по предварительному сговору», сейчас воров проверяют на причастность к аналогичным преступлениям.
ИСТОЧНИК KP.RU