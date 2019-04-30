В Калининграде режиссер Алексей Федорченко встретится со зрителями и представит фильм «Первые на Луне»
В Калининград приезжает режиссер Алексей Федорченко, который в среду 1 мая в актовом зале БФУ им. Канта (ул. А. Невского, 14) представит фильм «Первые на Луне» в рамках «Классических дебютов» - внеконкурсной программы кинофестиваля «Край света. Запад».
Как сообщают организаторы, посмотреть кино можно совершенно бесплатно. После просмотра состоится творческая встреча с Алексеем Федорченко – у каждого зрителя будет возможность задать вопросы режиссеру.
Начало мероприятия в 16:00.
Калининградцы увидят дебютный фильм Федорченко «Первые на Луне», в 2004 году попавший в престижную программу Венецианского кинофестиваля «Горизонты» и получивший приз как лучший документальный фильм. Скорее всего, жюри «Горизонтов» ответило иронией на иронию режиссера, снявшего псевдодокументальный фильм о том, что советские космонавты высадились на Луну раньше американских.
Алексей Федорченко - екатеринбургский режиссер, единственный из плеяды известных российских кинематографистов, кто живет, работает и снимает не в Москве и Петербурге. Он создает качественный региональный продукт, который даст фору любому столичному. Последний его фильм «Война Анны» - едва ли не единственный за всю историю - был признан лучшим фильмом тремя национальными кинопремиями – «Золотым орлом», «Никой» и «Белым слоном». Редкое единодушие критиков и кинематографистов встретила камерная история о девочке, которая прячется от нацистов в здании бывшей школы, ставшей немецкой комендатурой.
ИСТОЧНИК KP.RU