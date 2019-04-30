Бывший директор калининградского «Водоканала» Иващенко объявлен в международный розыск

СЕГОДНЯ 15:16 2019-04-30T15:16:35+03:00

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Бывший директор калининградского «Водоканала» Александр Иващенко объявлен в международный розыск. Об этом говорится в апелляционном постановлении, опубликованном на сайте областного суда.

О том, что на Иващенко завели два уголовных дела стало известно 12 ноября 2018 года. Директора «Водоканала» заподозрили в хищении чужого имущества и злоупотреблении полномочиями.

По версии следствия, Иващенко заключил 37 договоров на оказание юридических услуг на общую сумму 81 млн рублей. При этом, на предприятии было 12 штатных юристов. В дальнейшем он подписал акты выполненных работ о получении юридических услуг на 64 млн рублей, которые были перечислены «разным юридическим лицам».

Из материалов дела стало известно, что 7 ноября Иващенко стал говорить, что увольняется, не вышел на работу, и отключал телефон. В тот же день вылетел за пределы региона и сразу покинул Российскую Федерацию. После бегства Иващенко объявили в федеральный розыск, а 28 января 2019 года – в международный.

- Несовершеннолетние дети Иващенко со своей матерью проживают за рубежом, в объяснениях, данных 31.10.2018 – непосредственно перед возбуждением уголовного дела, Иващенко отказался сообщить страну их проживания, - говорится в материалах суда.

Отметим, что 15 февраля в отношении Иващенко была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 2 месяца с момента пересечения госграницы РФ в случае его экстрадиции на территорию РФ, либо с момента его фактического задержания на территории России.

ИСТОЧНИК KP.RU