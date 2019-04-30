Власти Калининграда отказались переименовать ул. Свердлова в Казачью
Топонимическая комиссия Калининграда отказалась переименовывать улицу Свердлова в Казачью или Казаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
С инициативой переименовать ул. Свердлова выступили калининградские казаки. Однако члены топкомиссии сочли такой шаг нецелесообразным и предложили присвоить такое название какой-нибудь перспективной улице.
- На состоявшемся 29 апреля заседании комиссии, члены комиссии рассмотрели несколько вариантов наименования таким топонимом будущих, еще незастроенных и пока безымянных улиц областного центра. Обсудив эти варианты, решили предложить их на выбор той самой общественной организации, что и просила увековечить в калининградских улицах казачью тему, - отметили в пресс-службе мэрии.
ИСТОЧНИК KP.RU