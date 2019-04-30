Власти Калининграда отказались переименовать ул. Свердлова в Казачью

СЕГОДНЯ 15:46 2019-04-30T15:46:39+03:00

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Топонимическая комиссия Калининграда отказалась переименовывать улицу Свердлова в Казачью или Казаков. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

С инициативой переименовать ул. Свердлова выступили калининградские казаки. Однако члены топкомиссии сочли такой шаг нецелесообразным и предложили присвоить такое название какой-нибудь перспективной улице.

- На состоявшемся 29 апреля заседании комиссии, члены комиссии рассмотрели несколько вариантов наименования таким топонимом будущих, еще незастроенных и пока безымянных улиц областного центра. Обсудив эти варианты, решили предложить их на выбор той самой общественной организации, что и просила увековечить в калининградских улицах казачью тему, - отметили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU