В Калининграде обнаружены мумии женщины и ее сына

СЕГОДНЯ 16:12 2019-04-30T19:46:49+03:00

Тела женщины и ее сына почти полгода лежали в квартире на Старопрегольской набережной

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В понедельник, 29 апреля, в полицию Калининграда поступило сообщение об обнаружении в квартире одного из домов на Старопрегольской набережной мумифицированных тел 43-летней женщины и ее 12-летнего сына. Мумии, как удалось узнать, находились в разных комнатах.

- В ходе осмотра места происшествия видимых признаков насильственной смерти на телах погибших не обнаружено, - проинформировала официальный представитель регионального Управления СКР Наталья Гацко. - Предположительно смерть обоих наступила в ноябре 2018 года.

Как полагается в таких случаях, было возбуждено уголовное дело «об убийстве двух лиц, в том числе малолетнего». В рамках начавшегося расследования назначены судебно-медицинские экспертизы для установления точной причины смерти матери и ребенка, выполняется комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

- Кроме того, следствием будет дана правовая оценка действиям (точнее, бездействию) должностных лиц органов опеки и соответствующих органов профилактики, - добавили в УСКР.

ИСТОЧНИК KP.RU