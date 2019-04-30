В Калининградской области запустили сервис народного контроля за состоянием мемориалов
.Фото: пресс-служба правительства Калининградской области
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В Калининградской области заработал электронный сервис народного контроля за состоянием военно-мемориальных объектов.
Как сообщает пресс-служба регионального правительства, жители области могут сообщить об изъянах в техническом состоянии воинских захоронений, памятников и памятных знаков в Калининградской области.
Электронный сервис размещен на официальном портале Правительства Калининградской области
ИСТОЧНИК KP.RU