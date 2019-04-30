Власти запретили калининградцам разводить костры

СЕГОДНЯ 17:09 2019-04-30T17:09:11+03:00

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На территории Калининграда с 1 по 15 мая водится особый противопожарный режим, на территории города запрещается разведение костров. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

- При этом пожарить шашлыки на майские праздники всё-таки будет можно, но только на мангале или гриле, и только в специально отведённых для этого местах, с соблюдением всех норм пожарной безопасности, - заявили в мэрии

Что касается разведения костров, проведения пожароопасных работ, сжигания сухой травы, то делать этого категорически нельзя.

- За нарушение полагаются штрафы. Во время особого противопожарного режима по территории города ежедневно будут курсировать межведомственные патрули, которые наделены правом штрафовать нарушителей, - добавили в пресс-службе мэрии.

ИСТОЧНИК KP.RU