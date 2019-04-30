Калининградцы напишут «Диктант Победы»
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Во вторник, 7 мая, в Калининградской области пройдет акция «Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне.
Как сообщили в региональном правительстве, вопросы диктанта затрагивают все боевые сражения. Задания диктанта составлены профессиональным сообществом, исходя из принципов исторической достоверности и компетентности. Время выполнения работы участниками – 45 минут.
Итоги «Диктанта Победы» планируется подвести ко Дню России, 12 июня.
ИСТОЧНИК KP.RU