2019-04-30T17:13:06+03:00
Общество

Калининградцы напишут «Диктант Победы»

Виктор Сергеев
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Во вторник, 7 мая, в Калининградской области пройдет акция «Диктант Победы», посвященная 74-й годовщине разгрома фашистских войск в Великой Отечественной войне.

Как сообщили в региональном правительстве, вопросы диктанта затрагивают все боевые сражения. Задания диктанта составлены профессиональным сообществом, исходя из принципов исторической достоверности и компетентности. Время выполнения работы участниками – 45 минут.

Итоги «Диктанта Победы» планируется подвести ко Дню России, 12 июня.

ИСТОЧНИК KP.RU

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