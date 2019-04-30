Объявлен конкурс на разработку проекта поликлиники на ул. Согласия в Калининграде

СЕГОДНЯ 17:17 2019-04-30T17:36:39+03:00

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Региональные власти объявили конкурс на разработку проектно-сметной документации для строительства новой поликлиники на улице Согласия в Калинниграде. На эти цели выделено чуть более 23 млн рублей.

Площадь поликлиники составит 12 тысяч квадратных метров, его мощность - 1 120 посещений в смену, в том числе 901 – для взрослого населения и 219 – для детей.

Как сообщили «Комсомолке» в пресс-службе правительства, в здании разместятся лечебно-диагностические и вспомогательные отделения, в том числе кабинеты врачебного приема, отделения лучевой и функциональной диагностики, эндоскопическое отделение, клинико-диагностическая лаборатория, отделение физиотерапии и лечебной физкультуры, дневной стационар на 15 коек для взрослых и пять коек для детей.

Помещения будут распланированы таким образом, чтобы потоки взрослых и детей, больных и здоровых пациентов не пересекались.

На первом этаже предусмотрены кабинеты инфекционных заболеваний с отдельными изолированными входами.

ИСТОЧНИК KP.RU