В Калининграде на пяти улицах установили комплексы автофиксации нарушений ПДД
.Фото: Архив "КП"
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В Калининграде на пяти улицах установили комплексы автофиксации нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Три комплекса, которые будут контролировать скорость, установили на улице Горького: в районе домов №136, 180, 183.
Два комплекса появились на улице Дзержинского: на тротуаре в районе дома №163 и дома №125.
Также комплексы установлены на Советском проспекте, 181, ул. Красной, 127 и Аллее Смелых, 31д.
ИСТОЧНИК KP.RU