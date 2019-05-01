В Калининграде 1 мая перекроют центральные улицы

СЕГОДНЯ 09:13 2019-05-01T09:13:27+03:00

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В Калининграде сегодня, 1 мая, отмечают День труда – намечено шествие с транспарантами. Как сообщает пресс-служба мэрии, при прохождении колонн участников первомайских митингов, 1 мая с 9:00 до 13:00 будет временно закрыто движение транспорта:

- по Ленинскому проспекту на участке от ул. Черняховского до ул. Шевченко;

- по ул. Театральной на участке от Ленинского проспекта до Гвардейского проспекта.

На время закрытия движения при прохождении колонн участников первомайских мероприятий будет изменено движение маршрутных автобусов.

Маршруты, следующие с Ленинского на ул. Черняховского, будут направлены по Ленинскому, ул. Шевченко, ул. Пролетарской, ул. Черняховского и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

Маршруты, следующие с Ленинского на проспект Мира и ул. Театральную, будут двигаться по Ленинскому проспекту, проспекту Московскому, проспекту Гвардейскому, ул. Театральной, проспекту Мира и далее согласно существующим схемам движения. В обратном направлении по тому же маршруту.

В целях обеспечения безопасности автомобилистам рекомендуют на время проведения первомайских мероприятий переместить автомобили с территории проведения шествий и митингов.

ИСТОЧНИК KP.RU