2019-05-01T11:31:28+03:00
Общество

Электрички к морю начали ходить по летнему расписанию

График курсирования изменился с 1 мая
Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

С 1 мая электрички в Калининградской области начали курсировать по летнему расписанию. Как сообщает пресс-служба КЖД, на приморских направлениях увеличили количество электропоездов «Ласточка», которые ходят с минимальным количеством остановок.

На Светлогорском направлении по субботам, воскресеньям и праздничным дням будут курсировать поезда, временем отправления из Калининграда в 10:00, 11:00 (ежедневно), 12:00, 14:05; из Светлогорска - в 8:00 (ежедневно), 10:58, 12:00 (ежедневно), 13:00, 16:00.

На Зеленоградском направлении по субботам, воскресеньям и праздничным дням назначены ускоренные поезда отправлением из Калининграда в 10:30 (ежедневно), 12:45, 13:23, 14:30 (ежедневно); из Зеленоградска - в 11:30 (ежедневно), 13:30; 16:10 (ежедневно).

Также на курортных направлениях дополнительно назначаются пригородные поезда, курсирующие со всеми остановками в пути следования.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная Калининградской области по волейболу выиграла школьный чемпионат Северо-Запада
Ксения Бородина в соцсетях рассказала о пляже с «Голубым флагом» в Янтарном
Солисты театра «Московская оперетта» прилетели в Светлогорск на концерт, а их багаж потеряли
В Калининграде задержали мужчину, который ударил знакомую ножом в сердце
В Калининграде в тройном ДТП на Советском проспекте пострадала 40-летняя женщина
Калининградский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:3
В Немане задержали браконьера, который сетью ловил рыбу в месте ее нереста
В Калининграде на Летнем озере организовали концерт в честь Первомая
Чем заняться 1 мая в Калининграде и городах области: расписание мероприятий
В Калининграде на ул. Суворова сбили велосипедиста
Анимация, творческие встречи и фильм «Первые на Луне»: что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в среду 1 мая
В Калининграде 1 мая перекроют центральные улицы
В Гурьевском районе сгорел автомобиль «Хонда»