Электрички к морю начали ходить по летнему расписанию

СЕГОДНЯ 11:30 2019-05-01T11:31:28+03:00

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С 1 мая электрички в Калининградской области начали курсировать по летнему расписанию. Как сообщает пресс-служба КЖД, на приморских направлениях увеличили количество электропоездов «Ласточка», которые ходят с минимальным количеством остановок.

На Светлогорском направлении по субботам, воскресеньям и праздничным дням будут курсировать поезда, временем отправления из Калининграда в 10:00, 11:00 (ежедневно), 12:00, 14:05; из Светлогорска - в 8:00 (ежедневно), 10:58, 12:00 (ежедневно), 13:00, 16:00.

На Зеленоградском направлении по субботам, воскресеньям и праздничным дням назначены ускоренные поезда отправлением из Калининграда в 10:30 (ежедневно), 12:45, 13:23, 14:30 (ежедневно); из Зеленоградска - в 11:30 (ежедневно), 13:30; 16:10 (ежедневно).

Также на курортных направлениях дополнительно назначаются пригородные поезда, курсирующие со всеми остановками в пути следования.

ИСТОЧНИК KP.RU