Анимация, творческие встречи и фильм «Первые на Луне»: что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в среду 1 мая

СЕГОДНЯ 11:38 2019-05-01T11:49:04+03:00

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В Калининграде продолжается фестиваль «Край света. Запад» (бесплатные показы фильмов и мультиков в областном драмтеатре до 3 мая).

Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная. А еще внеконкурсная и анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино. Не пропустите!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 1 МАЯ, В СРЕДУ

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Жил-был дом», 0+;

12:00. «Шторм: письма огня» (Нидерланды), 6+ (повтор);

14:00. «Необычайное лето с Тесс» (Нидерланды-Германия), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Стивен Вутерлуд;

16:00. «Кокту: история ангелов-хранителей» (Корея), 12+ (повтор);

16:00. "Первые на Луне". Реж. Алексей Федорченко (Россия), 18+

Встреча с Алексеем Федорченко (Балтийский федеральный университет им. И. Канта)

18:00. «Полуночная помощь» (Мексика-США), 18+;

20:00. «Мира» (Россия), 18+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Денисом Шабаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU