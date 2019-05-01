2019-05-01T11:49:04+03:00
Звезды

Анимация, творческие встречи и фильм «Первые на Луне»: что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в среду 1 мая

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: Александр КАТЕРУША
Изменить размер текста:

В Калининграде продолжается фестиваль «Край света. Запад» (бесплатные показы фильмов и мультиков в областном драмтеатре до 3 мая).

Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная. А еще внеконкурсная и анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино. Не пропустите!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 1 МАЯ, В СРЕДУ

11:00. Короткометражные мультфильмы для дошкольников «Жил-был дом», 0+;

12:00. «Шторм: письма огня» (Нидерланды), 6+ (повтор);

14:00. «Необычайное лето с Тесс» (Нидерланды-Германия), 12+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Стивен Вутерлуд;

16:00. «Кокту: история ангелов-хранителей» (Корея), 12+ (повтор);

16:00. "Первые на Луне". Реж. Алексей Федорченко (Россия), 18+

Встреча с Алексеем Федорченко (Балтийский федеральный университет им. И. Канта)

18:00. «Полуночная помощь» (Мексика-США), 18+;

20:00. «Мира» (Россия), 18+. Встреча в формате «Вопрос-ответ» c режиссером Денисом Шабаевым.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная Калининградской области по волейболу выиграла школьный чемпионат Северо-Запада
Ксения Бородина в соцсетях рассказала о пляже с «Голубым флагом» в Янтарном
Солисты театра «Московская оперетта» прилетели в Светлогорск на концерт, а их багаж потеряли
В Калининграде задержали мужчину, который ударил знакомую ножом в сердце
В Калининграде в тройном ДТП на Советском проспекте пострадала 40-летняя женщина
Калининградский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:3
В Немане задержали браконьера, который сетью ловил рыбу в месте ее нереста
В Калининграде на Летнем озере организовали концерт в честь Первомая
Чем заняться 1 мая в Калининграде и городах области: расписание мероприятий
В Калининграде на ул. Суворова сбили велосипедиста
Электрички к морю начали ходить по летнему расписанию
В Калининграде 1 мая перекроют центральные улицы
В Гурьевском районе сгорел автомобиль «Хонда»