В Калининграде на ул. Суворова сбили велосипедиста

СЕГОДНЯ 11:58 2019-05-01T11:58:15+03:00

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ДТП, в результате которого пострадал мужчина-велосипедист, случилось в минувший вторник 30 апреля. В 15:24 по улице Суворова в Калининграде ехал «Мерседес». 30-летний мужчина, находившийся за рулем иномарки, при повороте на улицу Транспортную наехал на велосипедиста.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Калининградской области, 39- летний велосипедист двигался во встречном направлении прямо, пресекая улицу Транспортную.

В результате столкновения велосипедист получил телесные повреждения.

ИСТОЧНИК KP.RU