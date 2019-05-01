Чем заняться 1 мая в Калининграде и городах области: расписание мероприятий

СЕГОДНЯ 12:21 2019-05-01T13:59:27+03:00

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Сегодня в Калининграде и городах области в честь Первомая организованы мероприятия, на которых приглашают всех желающих.

Куда пойти в Калининграде:

12.00-16.00. На площади Победы праздник и концерт «Калининград встречает май»;

12.00. Праздник «День весны и труда» на Певческом поле в Центральном парке;

13.00. Открытие летнего сезона в Калининградском зоопарке;

До 16:00 на Летнем озере - праздничная программа «Калининград встречает май». «Веселые старты» для воспитанников детских садов, открытые тренировки по футболу и воркауту.

С 16 до 18 часов – праздничная программа для молодежи «Весеннее настроение».

Куда пойти в области:

Гурьевск. 12.00. Концертная программа, посвященная Празднику весны и труда «Весеннее настроение» в Парке отдыха Гурьевска;

Гусев. 12.00. Открытый турнир по хоккею с шайбой среди любителей 40+ «AMBER ICE» на призы Героя РФ Павла Кретова (проходит с 1 по 3 мая) в ФОКе Гусева;

Зеленоградск. С 11 часов. Международный гастрономический фестиваль «Фиш Фуд Фестиваль 2019». Зеленоградск, «Аллея Дружбы»;

Краснознаменск. 16.00. Праздничная программа «Маёвка!» (г. Краснознаменск, ул. Калининградская, 24 а);

Неман. 12.00. Праздничный концерт «Улыбка трудового дня» на городской сцене у фонтана;

Нестеров. 12.00. Праздничный концерт «Пусть музыка звучит», музыкально-развлекательная программа «Весенний переполох». Городской Дом культуры, молодежный сквер;

Пионерский. 12.00. Концертная программа в городском парке;

Советск. 11.30. Праздник. Концерт. Торжественный пуск фонтанов. ЦКД «Парус»;

Янтарный. 13.00. Муниципальный фестиваль танца, ДК города Янтарный.

ИСТОЧНИК KP.RU