В Калининграде на Летнем озере организовали концерт в честь Первомая
В Калининграде в среду 1 мая на преображенных берегах Летнего озера организовали праздник для горожан. Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустроительные работы у озера завершаются.
- Подрядчики с помощью волонтеров наводят последний блеск. Общественное пространство со сценой станет центром притяжения в праздничные дни, - говорят в администрации.
Весь день 1 мая на Летнем озере - праздничная программа «Калининград встречает май».
До 16 часов зрителей и слушателей ждёт концертная программа «Праздник весны и труда» с участием вокального квартета «Per4men» из Москвы и учащихся студий Дома творчества детей и молодёжи «Янтарь».
По соседству пройдут «Веселые старты» для воспитанников детских садов, открытые тренировки по футболу и воркауту.
С 16 до 18 часов – праздничная программа для молодежи «Весеннее настроение».
ИСТОЧНИК KP.RU