В Калининграде на Летнем озере организовали концерт в честь Первомая

СЕГОДНЯ 13:57 2019-05-01T13:57:41+03:00

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В Калининграде в среду 1 мая на преображенных берегах Летнего озера организовали праздник для горожан. Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустроительные работы у озера завершаются.

- Подрядчики с помощью волонтеров наводят последний блеск. Общественное пространство со сценой станет центром притяжения в праздничные дни, - говорят в администрации.

Весь день 1 мая на Летнем озере - праздничная программа «Калининград встречает май».

До 16 часов зрителей и слушателей ждёт концертная программа «Праздник весны и труда» с участием вокального квартета «Per4men» из Москвы и учащихся студий Дома творчества детей и молодёжи «Янтарь».

По соседству пройдут «Веселые старты» для воспитанников детских садов, открытые тренировки по футболу и воркауту.

С 16 до 18 часов – праздничная программа для молодежи «Весеннее настроение».

ИСТОЧНИК KP.RU