2019-05-01T13:57:41+03:00
Звезды

В Калининграде на Летнем озере организовали концерт в честь Первомая

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: мэрия Калининграда
Изменить размер текста:

В Калининграде в среду 1 мая на преображенных берегах Летнего озера организовали праздник для горожан. Как сообщает пресс-служба мэрии, благоустроительные работы у озера завершаются.

- Подрядчики с помощью волонтеров наводят последний блеск. Общественное пространство со сценой станет центром притяжения в праздничные дни, - говорят в администрации.

Весь день 1 мая на Летнем озере - праздничная программа «Калининград встречает май».

До 16 часов зрителей и слушателей ждёт концертная программа «Праздник весны и труда» с участием вокального квартета «Per4men» из Москвы и учащихся студий Дома творчества детей и молодёжи «Янтарь».

По соседству пройдут «Веселые старты» для воспитанников детских садов, открытые тренировки по футболу и воркауту.

С 16 до 18 часов – праздничная программа для молодежи «Весеннее настроение».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Сборная Калининградской области по волейболу выиграла школьный чемпионат Северо-Запада
Ксения Бородина в соцсетях рассказала о пляже с «Голубым флагом» в Янтарном
Солисты театра «Московская оперетта» прилетели в Светлогорск на концерт, а их багаж потеряли
В Калининграде задержали мужчину, который ударил знакомую ножом в сердце
В Калининграде в тройном ДТП на Советском проспекте пострадала 40-летняя женщина
Калининградский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:3
В Немане задержали браконьера, который сетью ловил рыбу в месте ее нереста
Чем заняться 1 мая в Калининграде и городах области: расписание мероприятий
В Калининграде на ул. Суворова сбили велосипедиста
Анимация, творческие встречи и фильм «Первые на Луне»: что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в среду 1 мая
Электрички к морю начали ходить по летнему расписанию
В Калининграде 1 мая перекроют центральные улицы
В Гурьевском районе сгорел автомобиль «Хонда»