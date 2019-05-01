В Немане задержали браконьера, который сетью ловил рыбу в месте ее нереста

СЕГОДНЯ 14:04 2019-05-01T14:04:53+03:00

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В Немане участковые задержали 64-летнего браконьера. Полицейские установили, что житель Советска, находясь на реке Неман в районе залива «Кумыс бухта» в месте нереста рыбы и миграционных путей к ним, ловил рыбу сетью.

Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что стражами правопорядка орудие лова и незаконно добытые биоресурсы были изъяты.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.

Накануне в Полесском районе задержали браконьера с «пауком».

ИСТОЧНИК KP.RU