В Немане задержали браконьера, который сетью ловил рыбу в месте ее нереста
64-летний мужчина ответит перед законом
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В Немане участковые задержали 64-летнего браконьера. Полицейские установили, что житель Советска, находясь на реке Неман в районе залива «Кумыс бухта» в месте нереста рыбы и миграционных путей к ним, ловил рыбу сетью.
Пресс-служба УМВД России по Калининградской области сообщает, что стражами правопорядка орудие лова и незаконно добытые биоресурсы были изъяты.
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело. Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
Накануне в Полесском районе задержали браконьера с «пауком».
ИСТОЧНИК KP.RU