Калининградский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:3

СЕГОДНЯ 14:15 2019-05-01T14:17:30+03:00

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Калининградский «Локомотив» в третьем матче финальной серии уступил московскому «Динамо» 0:3 и стал серебряным призером чемпионата России. Игра прошла в СК «Янтарный» во вторник, 30 апреля.

Как сообщается на сайте клуба, все три сета развивались по примерно одинаковому сценарию. Поначалу на площадке шла равная борьба, но затем «Динамо» удавалось уходить в небольшой отрыв. Итог – победа москвичек.

Самой результативной в составе «Локомотива» стала Ирина Воронкова - 25 очков.

- То, что мы в первый же наш сезон вышли в финал и бились там достойно – солидный результат. Девчонки старались, преодолевали себя, несмотря на волнение, на стресс. Ведь для многих это были первые игры подобного уровня. Да, не все удалось воплотить из того, что задумывали, - сказал Андрей Воронков, главный тренер «Локомотива». - Сейчас у нас с командой будет время обсудить все, высказать друг другу. А потом кто-то поедет в сборную, у кого-то отпуск.

Впереди - подготовка к новому сезону.

ИСТОЧНИК KP.RU