В Калининграде в тройном ДТП на Советском проспекте пострадала 40-летняя женщина
.Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
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ДТП случилось на Советском проспекте в Калининграде вечером во вторник 30 апреля. В 20:00 автомобиль БМВ (за рулем был 42-летний мужчина)
из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в остановившийся впереди «Хундай» под управлением 40-летней женщины.
Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, после столкновения «Хундай» отбросило на впереди стоящий автомобиль «Фольксваген».
В результате ДТП водитель автомобиля марки «Хундай» получила травмы.
ИСТОЧНИК KP.RU