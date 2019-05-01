В Калининграде в тройном ДТП на Советском проспекте пострадала 40-летняя женщина

СЕГОДНЯ 14:33 2019-05-01T14:33:42+03:00

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ДТП случилось на Советском проспекте в Калининграде вечером во вторник 30 апреля. В 20:00 автомобиль БМВ (за рулем был 42-летний мужчина)

из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в остановившийся впереди «Хундай» под управлением 40-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, после столкновения «Хундай» отбросило на впереди стоящий автомобиль «Фольксваген».

В результате ДТП водитель автомобиля марки «Хундай» получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU