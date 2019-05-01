2019-05-01T14:33:42+03:00
Происшествия

В Калининграде в тройном ДТП на Советском проспекте пострадала 40-летняя женщина

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
..Фото: пресс-служба УМВД Калининградской области
Изменить размер текста:

ДТП случилось на Советском проспекте в Калининграде вечером во вторник 30 апреля. В 20:00 автомобиль БМВ (за рулем был 42-летний мужчина)

из-за несоблюдения безопасной дистанции врезался в остановившийся впереди «Хундай» под управлением 40-летней женщины.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Калининградской области, после столкновения «Хундай» отбросило на впереди стоящий автомобиль «Фольксваген».

В результате ДТП водитель автомобиля марки «Хундай» получила травмы.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Ксения Бородина в соцсетях рассказала о пляже с «Голубым флагом» в Янтарном
Солисты театра «Московская оперетта» прилетели в Светлогорск на концерт, а их багаж потеряли
В Калининграде задержали мужчину, который ударил знакомую ножом в сердце
Калининградский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:3
В Немане задержали браконьера, который сетью ловил рыбу в месте ее нереста
В Калининграде на Летнем озере организовали концерт в честь Первомая
Чем заняться 1 мая в Калининграде и городах области: расписание мероприятий
В Калининграде на ул. Суворова сбили велосипедиста
Анимация, творческие встречи и фильм «Первые на Луне»: что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в среду 1 мая
Электрички к морю начали ходить по летнему расписанию
В Калининграде 1 мая перекроют центральные улицы
В Гурьевском районе сгорел автомобиль «Хонда»