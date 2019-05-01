В Калининграде задержали мужчину, который ударил знакомую ножом в сердце
Женщину экстренно госпитализировали
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Калининграде в магазин автозапчастей прибежала женщина, которая рассказала, что знакомый ударил ее ножом в сердце. Случилось это, конечно, после конфликта.
Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, при осмотре близлежащих дворов, группа задержания обнаружила подходящего под приметы мужчину. Он был задержан и передан прибывшей на место преступления следственно-оперативной группе.
Женщину госпитализировали.
ИСТОЧНИК KP.RU