В Калининграде задержали мужчину, который ударил знакомую ножом в сердце

СЕГОДНЯ 14:37 2019-05-01T14:38:15+03:00

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В Калининграде в магазин автозапчастей прибежала женщина, которая рассказала, что знакомый ударил ее ножом в сердце. Случилось это, конечно, после конфликта.

Как сообщает пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области, при осмотре близлежащих дворов, группа задержания обнаружила подходящего под приметы мужчину. Он был задержан и передан прибывшей на место преступления следственно-оперативной группе.

Женщину госпитализировали.

ИСТОЧНИК KP.RU