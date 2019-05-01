2019-05-01T15:16:03+03:00
Звезды

Солисты театра «Московская оперетта» прилетели в Светлогорск на концерт, а их багаж потеряли

Артисты обвинили авиакомпанию в том, что им не в чем выходить на сцену
Александр КАТЕРУША
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Скриншот с видео.Скриншот с видео.Фото: Instagram.com
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В Светлогорске в «Янтарь Холле» на 1 мая был запланирован концерт-музыкальное шоу «Короли оперетты» от солистов театра «Московская оперетта». Певцы - Максим Катырев, Артем Маковский и Владислав Кирюхин – в Светлогорск приехали, а вот их багаж пропал в дороге.

Артисты выложили в Инстаграм видео, в котором рассказали об инциденте.

- Мы прилетели сюда сегодня на концерт, который состоится буквально через 25 минут. Мы-то прилетели… Прилетели компанией «Аэрофлот», которая в очередной раз потеряла наши чемоданы. А в наших чемоданах все костюмы, грим, расчески и все остальное, все, что было нажито непосильным трудом. Все! Даже носки. Как мы выйдем на этот концерт и в чем? «Короли оперетты» без костюмов! – рассказали артисты.

"Короли оперетты" остались без багажа и костюмов в Калининграде..

Концерт начался, но в чем певцы вышли к публике, так и осталось загадкой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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