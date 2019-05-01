Ксения Бородина в соцсетях рассказала о пляже с «Голубым флагом» в Янтарном
Телеведущая Ксения Бородина, которая прославилась благодаря шоу «Дом-2» выложила у себя на страничке в Инстаграме рассказ о калининградских пляжах.
«С удивлением обнаружила, что калининградский пляж получил «Голубой флаг» по европейской шкале - кто знает, поймет))) и вообще, кто знал про пляжи Калининграда)) Кто там был - расскажите?» - написала Бородина.
Также телеведущая предложила подписчикам устроить голосование: за гальку или песок на пляжах.
«Мы вот больше любим песок и, когда выбираем, куда поехать отдыхать, смотрим - где есть хорошие песчаные пляжи», - написала Ксения.
Вероятно, телезвезда рассматривает пляж в Янтарном как потенциальное место для отдыха этим летом.
ИСТОЧНИК KP.RU