Ксения Бородина в соцсетях рассказала о пляже с «Голубым флагом» в Янтарном

СЕГОДНЯ 15:30 2019-05-01T15:31:39+03:00

Телеведущая попросила подписчиков рассказать об этом месте подробнее

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Телеведущая Ксения Бородина, которая прославилась благодаря шоу «Дом-2» выложила у себя на страничке в Инстаграме рассказ о калининградских пляжах.

«С удивлением обнаружила, что калининградский пляж получил «Голубой флаг» по европейской шкале - кто знает, поймет))) и вообще, кто знал про пляжи Калининграда)) Кто там был - расскажите?» - написала Бородина.

Также телеведущая предложила подписчикам устроить голосование: за гальку или песок на пляжах.

«Мы вот больше любим песок и, когда выбираем, куда поехать отдыхать, смотрим - где есть хорошие песчаные пляжи», - написала Ксения.

Вероятно, телезвезда рассматривает пляж в Янтарном как потенциальное место для отдыха этим летом.

ИСТОЧНИК KP.RU