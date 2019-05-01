Сборная Калининградской области по волейболу выиграла школьный чемпионат Северо-Запада

СЕГОДНЯ 15:43 2019-05-01T15:43:26+03:00

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Соревнования ведущих волейбольных школ Северо-Западного федерального округа в Пскове собрали команды волейболистов до 16 лет из 7 регионов страны.

Ребята из калининградской волейбольной школы №10 и областной школы по игровым видам спорта одержали шесть побед из шести возможных.

Как сообщает министерство спорта Калининградской области, позади остались команды из Карелии и Новгородской области, Ленинградской и Вологодской области. В заключительный день наши спортсмены уверенно разобрались со сборной Архангельской области 3:0 и завоевали путевку на финальный этап, который с 21 по 29 июня пройдет в Подмосковье.

Отметим, что IX летняя Спартакиада учащихся России проводится лишь в девятый раз и каждые два года собирает представителей всей страны по различным видам спорта.

ИСТОЧНИК KP.RU