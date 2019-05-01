2019-05-01T15:49:50+03:00
Происшествия

В садовом товариществе под Багратионовском сгорел дачный дом

Александр КАТЕРУША
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..Фото: Александр КАТЕРУША
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Пожар случился во вторник 30 апреля поздним вечером. На часах было почти 23:00, когда очевидцы сообщили о возгорании.

На территории садового товарищества «Искра» в поселке Стрельня Багратионовского района горел дом.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления МЧС России, одноэтажный деревянный дом сгорел полностью сгорел.

О пострадавших не сообщается.

Пожар тушили 12 человек из двух местных пожарно-спасательных частей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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