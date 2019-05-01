В Багратионовске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске

СЕГОДНЯ 15:53 2019-05-01T15:53:49+03:00

Изменить размер текста: A A

В Багратионовске сотрудники Росгвардии заметили мужчину, подходящего под описание гражданина, находящегося в федеральном розыске.

Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, в ходе проверки документов выяснилось, что гражданин находится в розыске за неуплату алиментов.

Мужчину передали в Муниципальный отдел полиции по Багратионовскому району для дальнейшего разбирательства.

ИСТОЧНИК KP.RU