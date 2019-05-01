В Багратионовске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
.Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Калининградской области
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В Багратионовске сотрудники Росгвардии заметили мужчину, подходящего под описание гражданина, находящегося в федеральном розыске.
Как сообщает пресс-служба регионального Управления Росгвардии, в ходе проверки документов выяснилось, что гражданин находится в розыске за неуплату алиментов.
Мужчину передали в Муниципальный отдел полиции по Багратионовскому району для дальнейшего разбирательства.
ИСТОЧНИК KP.RU