Летел под 100 км: Под Зеленоградском молодой водитель пострадал, на полном ходу врезавшись в дерево

СЕГОДНЯ 17:12 2019-05-01T17:13:10+03:00

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ДТП случилось в поселке Грачевка Зеленоградского района. Иномарка на поселковой дороге на полном ходу врезалась в придорожное дерево.

Об этом рассказали очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.

«Молодой идиот, при ограничении скорости в 40 км, летел под 100 км. Скорая его забрала лечить голову», - говорят очевидцы. По их словам жители Грачевки уже несколько лет просят власти установить «лежачих полицейских».

«Но нет. А там школа, садик, дети. Да и взрослые тоже жить хотят», - заключают очевидцы.

ИСТОЧНИК KP.RU