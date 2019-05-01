Летел под 100 км: Под Зеленоградском молодой водитель пострадал, на полном ходу врезавшись в дерево
.Фото: Группа "Сообщество автомобилистов Калининграда и области"
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ДТП случилось в поселке Грачевка Зеленоградского района. Иномарка на поселковой дороге на полном ходу врезалась в придорожное дерево.
Об этом рассказали очевидцы в группе «Сообщество автомобилистов Калининграда и области» в соцсетях.
«Молодой идиот, при ограничении скорости в 40 км, летел под 100 км. Скорая его забрала лечить голову», - говорят очевидцы. По их словам жители Грачевки уже несколько лет просят власти установить «лежачих полицейских».
«Но нет. А там школа, садик, дети. Да и взрослые тоже жить хотят», - заключают очевидцы.
ИСТОЧНИК KP.RU