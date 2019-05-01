Борец вольного стиля из Калининграда выступит на первенстве Европы
Накануне Даниил Харчилава отличился на соревнованиях в Сибири
.Фото: министерство спорта Калининградской области
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Иркутск принял первенство России по вольной борьбе среди атлетов до 18 лет, собрав почти 400 спортсменов из 40 регионов страны.
Калининградскую область успешно представил Даниил Харчилава, который в категории «до 60 кг» выиграл четыре поединка, одолев сверстников из Москвы, Брянска, Якутии и Алании.
Как сообщает министерство спорта Калининградской области, в финале калининградец уступил атлету из Дагестана. Однако, этого оказалось достаточно, чтобы получить путевку на первенство Европы. Континентальные соревнования в июне 2019 года примет Италия.
ИСТОЧНИК KP.RU