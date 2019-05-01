2019-05-01T20:40:23+03:00
Общество

В Калининграде ожидается усиление ветра до 19 м/с

Александр КАТЕРУША
Поделиться:
Изменить размер текста:

По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром 2 мая ожидается усиление западного ветра до 19 м/с. Об усилении предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Спасатели отмечают, что при усилении ветра необходимо плотно закрыть окна и двери.

На улице стоит находиться в отдалении от зданий, следует избегать нахождения на мостах в близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями.

Рекомендуется не выходить на водоемы области на плавсредствах.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Борец вольного стиля из Калининграда выступит на первенстве Европы
Летел под 100 км: Под Зеленоградском молодой водитель пострадал, на полном ходу врезавшись в дерево
В Багратионовске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В садовом товариществе под Багратионовском сгорел дачный дом
Сборная Калининградской области по волейболу выиграла школьный чемпионат Северо-Запада
Ксения Бородина в соцсетях рассказала о пляже с «Голубым флагом» в Янтарном
В Калининграде задержали мужчину, который ударил знакомую ножом в сердце
В Калининграде в тройном ДТП на Советском проспекте пострадала 40-летняя женщина
Калининградский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:3
В Немане задержали браконьера, который сетью ловил рыбу в месте ее нереста
В Калининграде на Летнем озере организовали концерт в честь Первомая
Чем заняться 1 мая в Калининграде и городах области: расписание мероприятий
В Калининграде на ул. Суворова сбили велосипедиста
Анимация, творческие встречи и фильм «Первые на Луне»: что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в среду 1 мая
Электрички к морю начали ходить по летнему расписанию
В Калининграде 1 мая перекроют центральные улицы
В Гурьевском районе сгорел автомобиль «Хонда»