В Калининграде ожидается усиление ветра до 19 м/с

СЕГОДНЯ 20:40 2019-05-01T20:40:23+03:00

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По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром 2 мая ожидается усиление западного ветра до 19 м/с. Об усилении предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба города.

Спасатели отмечают, что при усилении ветра необходимо плотно закрыть окна и двери.

На улице стоит находиться в отдалении от зданий, следует избегать нахождения на мостах в близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями.

Рекомендуется не выходить на водоемы области на плавсредствах.

ИСТОЧНИК KP.RU