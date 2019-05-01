В Калининграде ожидается усиление ветра до 19 м/с
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По сведениям Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды утром 2 мая ожидается усиление западного ветра до 19 м/с. Об усилении предупреждает Единая дежурно-диспетчерская служба города.
Спасатели отмечают, что при усилении ветра необходимо плотно закрыть окна и двери.
На улице стоит находиться в отдалении от зданий, следует избегать нахождения на мостах в близости от рекламных конструкций, не укрываться под отдельно стоящими деревьями.
Рекомендуется не выходить на водоемы области на плавсредствах.
ИСТОЧНИК KP.RU