Под Калининградом губернатор принял участие в благоустройстве братской могилы советских солдат

СЕГОДНЯ 09:28 2019-05-02T09:28:36+03:00

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В поселке Переславское Зеленоградского района Калининградской области 1 мая прошел субботник, в котором принял участие губернатор Антон Алиханов, руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, члены Совета по увековечению памяти погибших при защите Отечества, члены общественной организацией «Наказ» и местные жители.

В ходе мероприятий по благоустройству была приведена в порядок территория братской могилы, в которой с февраля по апрель 1945 года было погребено более 80 советских воинов. По периметру захоронения было высажено 40 туй, установлен временный деревянный обелиск и две плиты с именами погибших красноармейцев.

По словам Евгения Маслова, воинское захоронение обнаружили поисковики региональной организации «Совесть» в начале апреля этого года. Оно было отмечено как братская могила на топографических картах 1955 и 1958 годов. Около сорока лет назад братскую могилу символически перенесли на мемориал, расположенный на улице Гвардейской в поселке Переславское, а место, где покоятся бойцы, было забыто. Как выяснилось в ходе поисковой разведки, перезахоронение на самом деле не было произведено.

- Муниципалитет поставит эту братскую могилу на учет как воинское захоронение, паспортизирует объект и передаст сведения в Министерство обороны Российской Федерации, - заявил Антон Алиханов. - После этого вместо временного обелиска планируется поставить стационарные надгробные сооружения с гранитными или мраморными плитами, на которые нанесут имена погибших бойцов Красной Армии. Все фамилии были установлены региональной общественной организацией «Наказ».

ИСТОЧНИК KP.RU