2019-05-02T09:28:36+03:00
Общество

Под Калининградом губернатор принял участие в благоустройстве братской могилы советских солдат

На воинском захоронении был установлен временный обелиск и памятные таблички
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Субботник на братской могиле в ПереславскомСубботник на братской могиле в ПереславскомФото: Правительство Калининградской области
Изменить размер текста:

В поселке Переславское Зеленоградского района Калининградской области 1 мая прошел субботник, в котором принял участие губернатор Антон Алиханов, руководитель службы охраны объектов культурного наследия Евгений Маслов, члены Совета по увековечению памяти погибших при защите Отечества, члены общественной организацией «Наказ» и местные жители.

В ходе мероприятий по благоустройству была приведена в порядок территория братской могилы, в которой с февраля по апрель 1945 года было погребено более 80 советских воинов. По периметру захоронения было высажено 40 туй, установлен временный деревянный обелиск и две плиты с именами погибших красноармейцев.

По словам Евгения Маслова, воинское захоронение обнаружили поисковики региональной организации «Совесть» в начале апреля этого года. Оно было отмечено как братская могила на топографических картах 1955 и 1958 годов. Около сорока лет назад братскую могилу символически перенесли на мемориал, расположенный на улице Гвардейской в поселке Переславское, а место, где покоятся бойцы, было забыто. Как выяснилось в ходе поисковой разведки, перезахоронение на самом деле не было произведено.

- Муниципалитет поставит эту братскую могилу на учет как воинское захоронение, паспортизирует объект и передаст сведения в Министерство обороны Российской Федерации, - заявил Антон Алиханов. - После этого вместо временного обелиска планируется поставить стационарные надгробные сооружения с гранитными или мраморными плитами, на которые нанесут имена погибших бойцов Красной Армии. Все фамилии были установлены региональной общественной организацией «Наказ».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Калининграде ожидается усиление ветра до 19 м/с
Борец вольного стиля из Калининграда выступит на первенстве Европы
Летел под 100 км: Под Зеленоградском молодой водитель пострадал, на полном ходу врезавшись в дерево
В Багратионовске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В садовом товариществе под Багратионовском сгорел дачный дом
Сборная Калининградской области по волейболу выиграла школьный чемпионат Северо-Запада
Ксения Бородина в соцсетях рассказала о пляже с «Голубым флагом» в Янтарном
В Калининграде задержали мужчину, который ударил знакомую ножом в сердце
В Калининграде в тройном ДТП на Советском проспекте пострадала 40-летняя женщина
Калининградский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:3
В Немане задержали браконьера, который сетью ловил рыбу в месте ее нереста
В Калининграде на Летнем озере организовали концерт в честь Первомая
Чем заняться 1 мая в Калининграде и городах области: расписание мероприятий
В Калининграде на ул. Суворова сбили велосипедиста
Анимация, творческие встречи и фильм «Первые на Луне»: что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в среду 1 мая
Электрички к морю начали ходить по летнему расписанию
В Калининграде 1 мая перекроют центральные улицы
В Гурьевском районе сгорел автомобиль «Хонда»