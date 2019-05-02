На трассе Калининград-Черняховск такси перевернулось из-за столкновения с косулей
1 мая на трассе Калининград-Черняховск автомобиль такси «Везет» сбил косулю, из-за столкновения с перебегавшим дорогу животным машина перевернулась и оказалась на обочине.
Сообщение о ДТП появилось в группе «Сообщество автомобилистов Калининградской области» в третьем часу ночи.
Как сообщает очевидец аварии, водитель не пострадал.
- Человек был, вроде, в себе, - пишет свидетель ДТП. - Я сам его вытащил с багажника, где он оказался. По его словам, увидел только красный глаз. Я ехал к нему навстречу, он избежал лобового столкновения
Подписчики сообщества же обсуждают, каким образом косуля могла перевернуть автомобиль. Ее уже сравнили со слоном и Халком.
ИСТОЧНИК KP.RU