На трассе Калининград-Черняховск такси перевернулось из-за столкновения с косулей

СЕГОДНЯ 10:43 2019-05-02T14:11:04+03:00

Водитель от удара оказался в багажнике своего авто

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1 мая на трассе Калининград-Черняховск автомобиль такси «Везет» сбил косулю, из-за столкновения с перебегавшим дорогу животным машина перевернулась и оказалась на обочине.

Сообщение о ДТП появилось в группе «Сообщество автомобилистов Калининградской области» в третьем часу ночи.

Как сообщает очевидец аварии, водитель не пострадал.

- Человек был, вроде, в себе, - пишет свидетель ДТП. - Я сам его вытащил с багажника, где он оказался. По его словам, увидел только красный глаз. Я ехал к нему навстречу, он избежал лобового столкновения

Подписчики сообщества же обсуждают, каким образом косуля могла перевернуть автомобиль. Ее уже сравнили со слоном и Халком.

ИСТОЧНИК KP.RU