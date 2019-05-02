2019-05-02T11:53:54+03:00
Общество

В Багратионовске с 23 апреля разыскивают 14-летнего подростка

Виталий Романов ушел из дома по улице Калининградской
Иван МАРКОВ
Поделиться:
Виталий РомановВиталий РомановФото: УМВД по Калининградской области
Изменить размер текста:

В Калининградской области уже больше недели разыскивают 14-летнего подростка. Как сообщает отдел МВД России «Багратионовский», Виталий Романов, 2005 года рождения, 23 апреля около 18:30 ушел из дома по улице Калининградской в Багратионовске, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

- Приметы: на вид 12-13 лет, рост около 140 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые, - говорится в сообщении, размещенном в официальной группе вконтакте УМВД по Калининградской области. - Был одет в темно-синюю кофту, камуфлированную безрукавку, серые спортивные штаны, черные кроссовки

Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия Романова, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8(40156)3-23-62, 552-601, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Фильмы для детей и взрослых и встреча с колумбийским режиссером: Что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» 2 мая
В Калининградской области за ночь сгорели 2 автомобиля и гора покрышек
На трассе Калининград-Черняховск такси перевернулось из-за столкновения с косулей
Под Калининградом губернатор принял участие в благоустройстве братской могилы советских солдат
В Калининграде ожидается усиление ветра до 19 м/с
Борец вольного стиля из Калининграда выступит на первенстве Европы
Летел под 100 км: Под Зеленоградском молодой водитель пострадал, на полном ходу врезавшись в дерево
В Багратионовске задержали мужчину, находящегося в федеральном розыске
В садовом товариществе под Багратионовском сгорел дачный дом
Сборная Калининградской области по волейболу выиграла школьный чемпионат Северо-Запада
Ксения Бородина в соцсетях рассказала о пляже с «Голубым флагом» в Янтарном
В Калининграде задержали мужчину, который ударил знакомую ножом в сердце
В Калининграде в тройном ДТП на Советском проспекте пострадала 40-летняя женщина
Калининградский «Локомотив» проиграл московскому «Динамо» со счетом 0:3
В Немане задержали браконьера, который сетью ловил рыбу в месте ее нереста
В Калининграде на Летнем озере организовали концерт в честь Первомая
Чем заняться 1 мая в Калининграде и городах области: расписание мероприятий
В Калининграде на ул. Суворова сбили велосипедиста
Анимация, творческие встречи и фильм «Первые на Луне»: что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» в среду 1 мая
Электрички к морю начали ходить по летнему расписанию
В Калининграде 1 мая перекроют центральные улицы
В Гурьевском районе сгорел автомобиль «Хонда»