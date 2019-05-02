В Багратионовске с 23 апреля разыскивают 14-летнего подростка

СЕГОДНЯ 11:51 2019-05-02T11:53:54+03:00

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В Калининградской области уже больше недели разыскивают 14-летнего подростка. Как сообщает отдел МВД России «Багратионовский», Виталий Романов, 2005 года рождения, 23 апреля около 18:30 ушел из дома по улице Калининградской в Багратионовске, и до настоящего времени его местонахождение не установлено.

- Приметы: на вид 12-13 лет, рост около 140 см, среднего телосложения, волосы светлые, глаза серо-голубые, - говорится в сообщении, размещенном в официальной группе вконтакте УМВД по Калининградской области. - Был одет в темно-синюю кофту, камуфлированную безрукавку, серые спортивные штаны, черные кроссовки

Если вам что-либо известно о местонахождении Виталия Романова, просьба незамедлительно обратиться в полицию по телефонам: 8(40156)3-23-62, 552-601, 02 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU