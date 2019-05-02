В Калининградской области за ночь сгорели 2 автомобиля и гора покрышек

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-02T12:40:00+03:00

Пожары произошли в Немане, Калининграде и на станции Светлая в Гурьевском районе

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В Калининградской области в ночь с 1 на 2 мая сгорело два автомобиля. Первый пожар произошел в 01:06 на станции Светлая в Гурьевском городском округе. Автомобиль, тушить который приехали пятеро спасателей из пожарно-спасательной части №4, сгорел полностью.

А в 02:41 сигнал о пожаре поступил с улицы Красноармейской в городе Немане. В автомобиле успел выгореть моторный отсек, в нем также повреждены приборная панель и салон. Для ликвидации пожара привлекался пожарный расчет пожарно-спасательной части ПСЧ-16 в составе 4 человек и 1 единицы техники.

В обоих случаях никто не пострадал.

Также вечером 1 мая, в 19:49, в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о пожаре на улице Горького в городе Калининграде, где на открытой площадке горели шины Б/У на площади 25 квадратных метров. Пожар ликвидировали 6 спасателей из пожарно-спасательной части СПСЧ.

ИСТОЧНИК KP.RU