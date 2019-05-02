2019-05-02T13:09:13+03:00
Звезды

Фильмы для детей и взрослых и встреча с колумбийским режиссером: Что ждет гостей фестиваля «Край света. Запад» 2 мая

Иван МАРКОВ
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В Калининграде продолжается фестиваль «Край света. Запад» (бесплатные показы фильмов и мультиков в областном драмтеатре до 3 мая).

Для вас две конкурсные программы: детская и экспериментальная. А еще внеконкурсная и анимация. Организаторы готовят также несколько творческих встреч с актерами и создателями кино. Не пропустите!

ЧТО ПОСМОТРЕТЬ 1 МАЯ, В ЧЕТВЕРГ

11:00 Программа короткометражных мультфильмов для дошкольников "Лекарство от послушности". 6+

12:00 «Необычайное лето с Тесс». Реж. Стивен Вотерлуд (Нидерланды-Германия), 12+ (повтор)

14:00 «Горничная». Реж. Лила Авилес (Мексика), 18+ (повтор)

16:00 «Даниэль». Реж. Марин Атлан (Франция), 12+ (повтор)

17:30 «Ложные признания», Реж. Катрин Филп (Дания), 18+ (повтор)

19:30 «Лапю». Реж. Сезар Алехандро Хаймс, Хуан Пабло Поланко (Колумбия), 18+. Встреча с режиссером Хуаном Пабло Поланко

21:30 «Когда падают деревья». Реж. Маруся Никитюк (Украина-Польша-Македония), 18+

ИСТОЧНИК KP.RU

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